Somos Todos Imigrantes

Hey friends and readers,

I got a great book recommendation by Aleff Amorim and Fabio Knauer, for those of you who know Portuguese.

Rolando Andrade check this out!

“Embarcar na jornada da imigração é um ato de coragem, mas também um caminho repleto de incertezas. O livro Somos Todos Imigrantes é o guia de apoio essencial para todos que se preparam para trilhar esse novo destino ou que já estão vivenciando o recomeço em terras estrangeiras. Nesta obra, os autores Fábio Knauer e Aleff Almeida refletem sobre os principais acertos e, sobretudo, os erros que um imigrante pode cometer, com o objetivo de minimizar os riscos do processo migratório e promover uma imigração mais saudável. Mais do que um manual, você encontrará histórias e experiências reais, contadas por migrantes e imigrantes que compartilham, de forma honesta, os desafios e aprendizados da jornada. Somos Todos Imigrantes é o seu mapa para uma jornada mais segura e consciente. Um companheiro indispensável para quem entende que recomeçar não é fácil, mas é totalmente possível. A sua nova vida começa aqui.”

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