Somos Todos Imigrantes
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Somos Todos Imigrantes
Hey friends and readers,
I got a great book recommendation by Aleff Amorim and Fabio Knauer, for those of you who know Portuguese.
Rolando Andrade check this out!
“Embarcar na jornada da imigração é um ato de coragem, mas também um caminho repleto de incertezas. O livro Somos Todos Imigrantes é o guia de apoio essencial para todos que se preparam para trilhar esse novo destino ou que já estão vivenciando o recomeço em terras estrangeiras. Nesta obra, os autores Fábio Knauer e Aleff Almeida refletem sobre os principais acertos e, sobretudo, os erros que um imigrante pode cometer, com o objetivo de minimizar os riscos do processo migratório e promover uma imigração mais saudável. Mais do que um manual, você encontrará histórias e experiências reais, contadas por migrantes e imigrantes que compartilham, de forma honesta, os desafios e aprendizados da jornada. Somos Todos Imigrantes é o seu mapa para uma jornada mais segura e consciente. Um companheiro indispensável para quem entende que recomeçar não é fácil, mas é totalmente possível. A sua nova vida começa aqui.”
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https://www.amazon.com/dp/9403880589/ref=cm_sw_r_as_gl_api_gl_i_YYMN09B0Z6R55PHBHH9E?linkCode=ml1&tag=alexanderseme-20&linkId=d19ffc2bb1a7206290beec4ed1e0c199
Hi, Alexander. From the book review, it sounds fantastic. When you think about it, we’re all immigrants these days, because there’s more and more global mobility, and that’s wonderful because it allows us to live in a globalized world. In fact, Substack is proof of that.
I’m going to buy the book and take this opportunity to order yours as well .