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Rolando Andrade
5d

Hi, Alexander. From the book review, it sounds fantastic. When you think about it, we’re all immigrants these days, because there’s more and more global mobility, and that’s wonderful because it allows us to live in a globalized world. In fact, Substack is proof of that.

I’m going to buy the book and take this opportunity to order yours as well .

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1 reply by Alexander Semenyuk
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